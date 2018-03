Veolia veut une conciliation internationale suite à son différend avec le Gabon

Dès que nous avons été expropriés il y a trois semaines maintenant, le 16 février, on a immédiatement examiné les conséquences de cet acte soudain, et un peu brutal de notre point de vue, et on a examiné toute les voies de recours possibles contre ce que nous considérons être une action injustifiée et surtout illégale. Donc la SEEG, notre filiale au Gabon, a déposé une demande. La première phase, c’est une demande de conciliation internationale : donc on appelle le gouvernement gabonais à la conciliation. Cette première phase durera quelques semaines, mais elle va beaucoup dépendre de l’attitude du gouvernement gabonais. Si le gouvernement veut entrer dans une conciliation, ça peut aller vite. S’il le refuse, alors nous entrons dans une deuxième phase, qui est une phase contentieuse, mais toujours devant le CIRDI.