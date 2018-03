Togo: deux étudiants du front citoyen Togo Debout arrêtés

Deux étudiants et le vice-doyen de l'université de Lomé sont en garde à vue au service de renseignements et d'investigation à la gendarmerie de Lomé. Ils seraient soupçonnés de manipulation des notes d'examen à la faculté des sciences et de la santé. L'affaire fait grand bruit à Lomé et pour le front citoyen Togo Debout, l'objectif de cette affaire est de décapiter leur mouvement.

L'affaire remonte à l'année académique 2016-2017. Sur le fond, on sait simplement que le vice-doyen de la faculté des sciences et de la santé, le professeur Majesté Ihou Watéba, a été interpellé chez lui le 6 mars dernier par les agents du service de renseignements et d'investigations. Il est accusé de fraude et de complicité de fraude et est toujours en garde-vue, mais suite à un malaise, il a dû être évacué au centre hospitalier universitaire du campus où il suit des soins.

Deux étudiants sont également en garde à vue dans la même affaire : une jeune femme, fille de médecin et le fils du professeur Ekoué David Dosseh, ancien secrétaire général du puissant syndicat des praticiens hospitaliers du Togo et premier porte-parole du front citoyen Togo Debout. Les deux étudiants auraient bénéficié de faveurs indues, selon une source proche du dossier.

Pour le front citoyen Togo Debout, une organisation de la société civile très engagée dans la crise actuelle, c'est une fois de plus une ambition de décapiter leur mouvement. L'enquête suit son cours et selon le procureur de la République Essolissam Poyodi, la journée de ce lundi 12 mars sera décisive.