Affaire des faux médicaments au Bénin: 4 ans de prison pour les 5 patrons accusés

Au Bénin, la justice a eu la main lourde contre cinq dirigeants de sociétés pharmaceutiques. Le procès dit des «faux médicaments» jugé en flagrant délit le 6 mars dernier a livré son verdict ce mardi matin. Quatre ans de prison ferme pour chacun assortis de lourdes amendes.

Quatre ans de prison ferme, 10 millions de francs CFA d’amende pour les cinq patrons grossistes agréés. Et ce n’est pas tout : ils devront verser de façon solidaire à l’Etat des dommages évalués à 100 millions de CFA.

Les trois juges ont retenu contre eux les délits « d’exercice illégal de pharmacie et de vente de médicaments falsifiés ». Ils ont suivi l’essentiel des réquisitions. Il y a eu quelques relaxes, mais ce sont les «gros» qui ont payé. La justice ordonne aussi la destruction des stocks saisis.

La lecture du jugement a été brève pourtant la salle a eu le temps de ronchonner et de pester. Après le verdict, la cour s’est retirée et les condamnés, vêtus de gilet bleu siglé prison civile de Cotonou, sont sortis par la porte de droite, encadrés par la police. Le patron français de Promopharma s’est alors arrêté à hauteur de ses proches venus de Paris pour embrasser sa compagne et serrer des mains.

Plus tard, ils ont embarqué dans un fourgon, direction la maison d’arrêt de Cotonou sous l’œil de leurs amis et proches restés dans la cour. Les avocats sont réservés après ce jugement ; très peu ont accepté de parler à la presse. Ils ont juste annoncé qu’ils feront appel.