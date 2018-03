Gambie: Adama Barrow et Macky Sall tiennent leur premier conseil présidentiel

Le président sénégalais Macky Sall est arrivé ce lundi 12 mars au soir en Gambie. Il est reçu par son homologue Adama Barrow à l'occasion du premier conseil présidentiel entre les deux pays. La création de ce conseil date d'il y a un an, lors de la première visite d'Adama Barrow au Sénégal. Il est renouvelé tous les 6 mois pour faire le point sur la coopération sénégalo-gambienne. Ce premier rendez-vous inaugure des relations apaisées après 22 ans de tensions sous Yahya Jammeh. Reportage.

A entendre des Gambiens dans la rue, le renforcement des liens avec leur unique voisin est plutôt une bonne chose. Attablé à la terrasse d'un café, Salifu se réjouit de la visite de Macky Sall : « Il est le bienvenu ! lance cet habitant. Il nous a aidés quand la Gambie en avait besoin. C'est vraiment un pays frère, et on aurait dû construire une relation forte comme celle-là depuis longtemps. »

Deux pays frères, un même peuple, c'est aussi le discours du ministre gambien des Affaires étrangères, Ousseynou Darboe : « On partage la même destinée. On partage la même langue, la même culture, des familles vivent entre les deux pays. Si la Gambie tombe malade, le Sénégal se met à tousser. »

Mais certains Gambiens comme Oliver espèrent que ce rapprochement ne se fera pas en leur défaveur : « Malheureusement, on est petit et complètement encerclé, déplore-t-il. Et donc la Gambie est très dépendante du Sénégal à cause de ses frontières. »

Une coopération tout terrain

Sur place, la présence du Sénégal est déjà visible puisque ses soldats composent pour moitié la force la Cédéao présente dans le pays. Mais selon l'ambassadeur du Sénégal en Gambie, Salieu Ndiaye, les deux pays ont tout à gagner à coopérer dans tous les domaines : « Il n'y aura pas que la sécurité. Je pense que c'est un partenariat mutuellement bénéfique. Nous sommes condamnés à coopérer. Et je pense que le Sénégal est de manière générale très bien perçu. »

Il s'agit du deuxième déplacement de Macky Sall en Gambie depuis l'élection d'Adama Barrow. Les deux chefs d'Etat devraient valider ce mardi un rapport élaboré par des experts et les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Au programme : des mesures pour renforcer la coopération, entre autres sur le plan de la sécurité, la justice, les forêts, l'éducation ou encore les transports.