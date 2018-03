De nouvelles attaques en Ituri font des dizaines de morts

En RDC, 41 personnes ont été tuées dans la nuit dernière par des assaillants non identifiés dans de nouvelles attaques dans le territoire de Djugu, à plus de 2 000 km de Kinshasa.

Selon plusieurs sources, les attaques ont eu lieu dans au moins trois villages de la collectivité de Bahema-Nord : Djo, Gbi et Takpa. A chaque fois, des hommes armés de flèches, de machettes et de fusils auraient commencé par incendier les maisons avant de s'en prendre aux villageois. Les attaques auraient fait entre 39 et 41 morts, selon les sources. Les victimes étaient pour la plupart issues de la communauté Hema.

Comme lors des deux attaques précédentes, ce massacre a visé des villages du territoire de Djugu, au nord du chef-lieu de Bunia. La zone est en proie à la violence depuis décembre.

La tuerie a eu lieu alors que le ministre de l'Intérieur se trouve dans la région depuis plusieurs jours. « Si les violences continuent même lorsque le ministre est sur place, qu'en sera-t-il après son départ », s'inquiète le responsable d'une ONG. Les habitants s'interrogent aussi sur le rôle des forces de sécurité et leur capacité à protéger les populations, alors que plus de 200 000 personnes déjà ont fui ces attaques.