Terrorisme: le patron de l'Africom met en garde contre l'instabilité au Sahel

L'Africom soutient les efforts multinationaux dans la région ouest du Sahel et autour du bassin du lac Tchad. Nous menons des programmes d'entraînement, de conseil et d'assistance aux pays du G5 Sahel et de la force multinationale conjointe dans le but d'aider les pays de la région à contenir l'extrémisme violent et l'insécurité aux frontières. Parmi les groupes opérant dans la région, l'Etat islamique, le GNIM ou d'autres. Certains ont dans l'idée de mener des actions dans la région, mais aussi en Europe et même sur notre sol. Si nous nous retrouvons avec des Etats faillis, si ces groupes s'installent dans ces Etats faillis, ils vont trouver de larges zones refuges, où ils pourront préparer des attaques contre les Etats-Unis.