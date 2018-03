Le président sud-africain veut «accélérer» la réforme agraire mais reste vague

Le président Cyril Ramaphosa a répondu ce mercredi 14 mars aux questions de l'opposition au Parlement. Le président a notamment abordé la question de la redistribution des terres, qui agitent le débat, depuis que le Parlement a ouvert la voie à une modification de la Constitution, pour permettre les expropriations sans compensations. Ce sujet attise les tensions en Afrique du Sud, mais les termes de la future loi sur les expropriations sans compensation restent très incertains.

Devant le Parlement, Cyril Ramaphosa est resté vague sur son plan exact pour accélérer la redistribution des terres. Un comité parlementaire doit faire une proposition d'amendement de la Constitution d'ici le 30 août.

« Le cœur des Sud-Africains nous dit qu'il y a de la colère autour de la question de la terre. Et ça va continuer, si nous ne nous saisissons pas du problème », a lancé le président.

Cyril Ramaphosa a rappelé que la priorité est de préserver l'économie, et d'assurer la sécurité alimentaire de l'Afrique du Sud. Le président assure qu'il parle avec les fermiers blancs. « Je veux bien m'asseoir avec les fermiers afrikaans, dont certains viennent et nous disent : "l'Afrique du Sud est le pays de tous, nous devons nous soutenir et trouver des solutions." »

Ces derniers jours, des habitants d'un township de Pretoria ont envahi des terres laissées vacantes avant d'être délogés par la police. Une situation inacceptable selon Cyril Ramaphosa. « Nous ne pouvons pas avoir une situation où nous permettons que la terre soit occupée... C'est de l'anarchie. Alors que nous avons des leviers constitutionnels que nous pouvons utiliser pour rendre la terre à notre peuple. »

Mais l'impatience est de plus en plus palpable en Afrique du Sud, alors que 72 % des terres restent aux mains des Blancs.