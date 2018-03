Le ministre français de l’Intérieur en Algérie pour parler terrorisme

La lutte antiterroriste est au cœur de la visite du ministre français de l’Intérieur à Alger. Gérard Collomb veut associer l’Algérie, aujourd’hui absente du G5 Sahel, mais incontournable dans la zone. Au programme également, les enjeux migratoires.

Arrivé mercredi soir, Gérard Collomb a coprésidé ce jeudi matin avec son homologue algérien une réunion des préfets algériens et français. Lors de son discours devant les préfets français et les walis algériens, Gérard Collomb a considéré que l'Algérie joue un rôle central dans la lutte contre le terrorisme. « L’Algérie et la France doivent renforcer leur coordination pour mettre en échec les réseaux de passeurs qui prospèrent sur la misère, en faisant le trafic des êtres humains », a-t-il déclaré.

Le ministre de l'Intérieur français a aussi rappelé, que l’Algérie est un « pays stratégique pour l’équilibre du Sahel », que la France et l'Algérie veulent « reconstituer une zone de paix autour de la méditerranée ». Sur son Twitter il note : « Je retrouve mon homologue Noureddine Bédoui pour renforcer encore, l'étroite coopération entre nos deux pays et en particulier en matière de lutte contre le terrorisme ».

Cette visite marque la poursuite de rapprochement entre l'Algérie et la France et cela, malgré les divergences d'approches en matière de lutte contre le terrorisme. L'Algérie ne fait pas partie de la force militaire conjointe du G5 Sahel. La France cherche à impliquer plus Alger dans l'action de G5, ne serait-ce que par l'échange d'informations. Un dilemme qui pousse Paris à doubler ses efforts et à faire de l'axe Alger-Paris, un axe parallèle au G5 Sahel.

Durant cette visite, Gérard Collomb doit rencontrer aussi Ahmed Ouyahia, le Premier ministre algérien ainsi que le ministre des Affaires religieuses Mohamad Issa. Avec lui, il étudiera la question de l'envoi des imams algériens en France pour encadrer les mosquées. Un accord sur le sujet existe entre les deux pays.

A rappeler que l'Algérie est le premier partenaire économique de la France en Afrique. Les sociétés françaises ont créé d'une manière directe ou indirecte, plus de 100 000 emplois dans le pays.