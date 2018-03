Maroc: à Jerada, la police réprime des manifestations

Après plus de deux mois de manifestations pacifiques sur fond de crise économique et sociale à Jerada, dans l'Est marocain, les heurts ont opposés pour la première fois mercredi 13 mars au soir les manifestants aux forces de l'ordre, ce qui marque un tournant. Il y a eu des blessés des deux côtés, mais la police parle de 200 blessés dans ses rangs. Les manifestants blessés se soignent chez eux par peur d'interpellation. La ville de Jerada a connu jeudi 14 mars un état de paralysie générale.

Après plus de 80 jours de protestations pacifistes à Jerada, ville de l'est du Maroc, la manifestation de mercredi a viré à l'affrontement faisant plusieurs blessés des deux côtés, dont un jeune qui se trouve entre la vie et la mort. Il aurait été écrasé par une voiture de police. Une ordonnance gouvernementale avait interdit mardi 13 mars les protestations qui réclamaient une alternative économique permettant aux habitants de cette ville de sortir de la précarité.

Au lendemain de ces violents heurts entre les forces de l'ordre et les manifestants de Jerada, Jerada était une «ville morte». Les habitants ont observé une sorte de grève générale non déclarée. « Les enfants ne sont pas allés à l'école, et les gens ont évité de sortir de chez eux », raconte une activiste.

Plusieurs personnes avaient déjà été interpellées au début de la semaine et, selon les activistes, plus d'une quarantaine de personnes ont été appréhendées depuis mercredi. Les autorités parlent de neuf arrestations seulement.

« La répression ne résoudra pas les problèmes »

Face à ces développements, les organisations de défense des droits de l'homme appellent le gouvernement à revenir au dialogue. « Nous ne comprenons pas du tout comment des ministres, des responsables ont visité la région et ont proposé des solutions, discuté avec les activistes, et tout d'un coup, ils prennent cette décision d'interdire ces manifestations pacifiques. Tant que les revendications ne sont pas réalisées, il y aura toujours des manifestations. Ce n'est pas la répression qui va régler les problèmes de Jerada », explique Said Zeroual, responsable local de l'association marocaine des droits humains.

La situation à Jerada a largement dominé la réunion du Conseil des ministres à Rabat mercredi 14 mars. Mais les déclarations du porte-parole qui ont suivi ont poussé les manifestants à braver à nouveau l’interdiction. Mustapha al-Khalfi expliquait que les images de Jerada démontrent que le mouvement n'est pas pacifique.

Said al-Manjami, un activiste membre du comité d'organisation du mouvement de Jerada, souhaite que le mouvement reste pacifiste. « Pendant plus de deux mois et demi, notre mouvement de protestation était civique, pacifique et organisé. Dans toutes les formes de nos protestations, nous n'avons jamais cédé à la provocation et ceci malgré l'interdiction, l'encerclement, l'oppression et enfin les arrestations. Nous étions disciplinés et nous avons évité toute possibilité d'escalade. », explique-t-il.

« Hier, après la décision gouvernementale d'interdire les protestations à Jerada, nos travailleurs ont décidé d'organiser un sit-in, dans les forêts à l'extérieur de la ville. Ils voulaient éviter d'être accusés d'empêcher la circulation ou de menacer la sécurité générale. Ils sont allés avec leurs familles, femmes et enfants devant les mines fermées. Nous avons été surpris par l'attaque violente des forces sécuritaires, ce qui a conduit naturellement à des affrontements entre la population et les forces d'oppression. Il y a eu des blessés, ils étaient soignés chez eux de peur d'être arrêtés. Une des voitures de force de l'ordre a renversé volontairement des citoyens », raconte Said al-Manjami.