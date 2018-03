Maurice: démission de la présidente Ameenah Gurib-Fakim

La présidente de Maurice, Ameenah Gurib-Fakim, empêtrée dans un scandale financier qu’elle nie, a remis sa démission, dans l’après-midi samedi 17 mars, à la présidente de l’Assemblée nationale. L’annonce a été faite par son avocat, Yusuf Mohamed. Scientifique reconnue dans le monde, Ameenah Gurib-Fakim quittera son poste, selon son avocat, vendredi prochain, à midi.

L’annonce a pris tout le monde de court à Maurice. C’est son avocat, Yusuf Mohamed, un vétéran et ténor du barreau mauricien, qui a annoncé la démission de la présidente Ameenah Gurib-Fakim « dans l’intérêt supérieur du pays et pour éviter une crise institutionnelle qui fera souffrir l’économie et la population ». Cette démission prendra effet vendredi prochain à midi.

Il faut rappeler que le départ de la présidente avait été annoncé une première fois, le 9 mars, par le Premier ministre Pravind Jugnauth. Cependant, Ameenah Gurib-Fakim affirmait quelques jours plus tard dans un communiqué qu’elle rejetait « toute perspective de démission » et, pour enfoncer le clou, elle avait pris sur elle pour nommer une Commission d’enquête sur l’affaire, visiblement pour embarrasser le pouvoir.

Ameenah Gurib-Fakim occupe un poste essentiellement protocolaire. Elle est accusée d’avoir fait des achats personnels d’une carte bancaire remise par la fondation Planet Earth Insitute, basée à Londres, pour promouvoir l’éducation scientifique en Afrique. Elle affirme avoir démissionné de cette organisation l’année dernière, et d’avoir remboursé au même moment ses dépenses personnelles. Elle soutient qu’elle s’était trompée de carte bancaire.