Côte d'Ivoire: l'opposition se mobilise à quelques jours des sénatoriales

L'actuelle CEI est illégale et illégitime. Elle n'est plus habilitée à organiser une quelconque élection en Côte d'Ivoire. Nous pensons qu'il faut la réformer. C'est extrêmement important parce que des élections justes et transparentes sont la clé de voûte de la consolidation de la démocratie et de la paix. Et nous pensons que lorsqu'elles sont inclusives et bien organisées, elles devraient permettre de doter nos Etats d'institutions fortes et crédibles.