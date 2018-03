Jeunes filles enlevées au Nigeria: Amnesty dénonce des manquements sécuritaires

Nous avons mené une enquête pour savoir ce qui s'est passé, à quel moment, qui est impliqué, qui a fait son travail et qui ne l'a pas fait. Nous avons interviewé environ 23 personnes et nous avons trouvé que les forces de sécurité ont été incapables de répondre à au moins quatre heures de mises en garde selon quoi Boko Haram arrivait. Les villageois, les communautés, les autorités locales ont prévenu les agences de sécurité, que ce soit les militaires ou la police. Il faut savoir qu'au quotidien, les agences de sécurité ont confiance dans les populations et inversement, si bien qu'ils partagent les informations, et quand les populations voient un danger, elles les appellent. Ce jour-là, ils les ont appelées, ils ont fait ce qu'il fallait, ils leur ont répété "écoutez, ces gars arrivent, ils se dirigent vers notre ville", mais ils ont refusé de faire quoi que ce soit. C'est pour cela que nous demandons au gouvernement nigérian d'enquêter et de découvrir qui a refusé de faire ce qu'il fallait, afin de prendre les mesures qui s'imposent.