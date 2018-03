Lutte contre la polio: Bill Gates et Aliko Dangote au Tchad pour rencontrer Déby

Deux milliardaires mécènes de la lutte contre la poliomyélite étaient en visite au Tchad mardi 20 mars : l’Américain Bill Gates et le Nigérian Aliko Dangote. Ils ont rendu visite au président tchadien Idriss Déby Itno pour faire part de leur inquiétude vis-à-vis du risque de recontamination du territoire tchadien par la poliomyélite. C'est pourquoi les deux hommes d'affaires sont venus proposer au président Déby une solution de contre-attaque.

Le Tchad, épargné depuis quelques années par le virus de la poliomyélite, une maladie qui paralyse à vie les enfants, risque d’être contaminé à nouveau.

Depuis le début de la crise au nord du Nigeria, de nombreux enfants qui résident dans le nord-est de ce pays n’ont pas eu droit aux vaccins. L’idéologie dominante considérant tout ce qui est « moderne » comme satanique.

Depuis le déclenchement de la crise, les populations du nord-est de ce pays ont été obligées de partir vers le Tchad et deviennent ainsi un risque de contamination. C’est pourquoi il faut anticiper la vaccination sur les îles, aux portes du lac Tchad, estime le milliardaire américain Bill Gates, fondateur de Microsoft : « Nous avons parlé de deux points importants. Le premier point c’était comment éradiquer la polio ; et le deuxième point c’était comment est-ce qu’il fallait atteindre les villages qui se trouvent dans les îles et comment étendre cette couverture de la vaccination de routine ».

A court terme, il faut assurer la vaccination contre la poliomyélite à un nombre précis de personnes pour éviter de nouveaux risques, ajoute pour sa part Aliko Dangote, le milliardaire et hommes d’affaires nigérian, mécène de la lutte contre la poliomyélite. « Le président Déby a confirmé son engagement à soutenir la lutte contre la polio, de sauver 250 000 vies et en même temps, d’aider notre programme à atteindre les personnes les plus vulnérables dans des parties non accessibles du lac Tchad », a-t-il affirmé.