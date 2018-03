Mali: à Tessalit, le gouvernement se rappelle au bon souvenir des habitants

Le Premier ministre malien est en tournée dans le nord du pays. La première étape a été effectuée ce jeudi 22 mars à Tessalit où il a rencontré les populations locales. L'étape de Kidal qui devait commencer jeudi commencera finalement ce vendredi, en raison d'une météo capricieuse.

C'est non sans maestria, étant donné le terrible vent de sable qui soufflait alors, que le pilote de l’avion de commandement du Premier ministre s'est posé sur l’aéroport de Tessalit. En revanche, l’engin du représentant spécial de l’ONU au Mali n’a pas pu effectuer la manoeuvre. Pour ne pas prendre trop de risque, il a rebroussé chemin, direction Sévaré (centre).

Une fois à Tessalit, le Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga n’a pas chômé. Et il y en avait du monde pour l'accueillir. Des associations de jeunes, de femmes notamment. Il est donc allé à la rencontre de ces Maliens qui ne voient pas souvent beaucoup d'officiels. « C’est la première fois depuis six ans qu’une autorité malienne arrive ici », a déclaré plutôt émue Aicha Belco Maïga, députée de Tessalit.

Accompagné de plusieurs ministres dont celui de l’administration territoriale, le Premier ministre a pris note des demandes : soins de santé, éducation, énergie, entre autres. « C'était très important de venir ici, et c'était un jour que nous attendions beaucoup, dans la mesure où nous sommes dans notre sixième année sans voir un représentant de l'Etat vouloir se poser à Tessalit, s'est encore réjouie la députée. Aujourd'hui, les difficultés sont partout : plus d'eau, plus de services de bases pour se faire extraire une dent, il faut pour cela aller à Gao, à 500 km. » En réponse, le Premier ministre affirme que l’Etat s’occupera du sort de tous ses enfants sans exception.

Ensuite, avec sa délégation, il s’est rendu à pied ensuite au quartier général de l’armée malienne à Tesssalit. Là, il a transmis aux troupes un message de soutien du prédisent IBK, avant de réaffirmer que l’armée malienne aura les moyens nécessaires pour faire face à l’ennemi. Dans la foulée, il a partagé un repas avec les militaires.

Prochaine étape du périple, Kidal. Le voyage a été reporté à ce vendredi à cause des conditions climatiques. Pour cette étape, le représentant spécial de l’ONU au Mali devrait aussi effectuer le déplacement.