Le problème d'enquête et de poursuite de la Cour pénale internationale est très complexe. Quand nous enquêtons alors que des conflits ont encore lieu, comme c'est le cas ici, le principal problème est celui de la sécurité pour les personnes avec qui nous discutons. Le but de faire ces enquêtes est bien évidemment de s'assurer que les personnes mises en cause seront transmises à la justice de manière impartiale et indépendante. Malheureusement, le conflit entre justice et retour à la paix est toujours un débat, mais il est extrêmement important que la justice ne soit pas abandonnée. Si personne n'a commis de crime, ils n'ont pas à avoir peur de la justice.