Habari, Kunafoni et Nothing but the wax lauréats du Prix francophone de l’innovation

Les sites Internet Habari (RDC), Kunafoni (Mali) et Nothing but the Wax (France) ont remporté, ce vendredi 23 mars, le Prix francophone de l’innovation dans les médias OIF/RSF/RFI. Ce prix récompense les médias des 54 États et gouvernements membres de la Francophonie ayant développé des offres innovantes de consommation et d’accès à l’information.

Le 1er prix de 10 000 euros a été décerné à Habari RDC (République démocratique du Congo), un site internet fédérant le travail d’une centaine de journalistes, blogueurs et photographes répartis dans 8 villes du pays.

Ecoutez la réaction de Rodriguez Katsuva de Habari.

On est 100 blogueurs congolais qui sont disséminés dans neuf villes. Ce sont des jeunes, des blogueurs, 30 d'entre eux sont journalistes et ils produisent des contenus de proximité. Rodriguez Katsuva, lauréat du Prix francophone de l’innovation dans les médias

Le 2e prix de 6 500 euros a été décerné à Kunafoni (Mali), une WebTV d’informations générales orientée vers les jeunes et les femmes du Mali et d’Afrique subsaharienne qui propose notamment des journaux et débats rappés ainsi qu’un programme sur les femmes en tant qu’actrices du changement.

Le 3e prix de 3 500 euros a été décerné à Nothing but the wax (France), un média indépendant s’intéressant à la jeunesse afro-descendante connectée à travers des sujets de société, sur la culture et les arts.

Le Prix francophone de l’innovation dans les médias est le fruit d’un partenariat entre l’OIF, RFI et RSF. Il récompense les innovations dans les contenus, dans les usages et dans les modèles économiques et d’organisation qui contribuent à renforcer la liberté de la presse et le droit à l’information des populations, valeurs défendues par les trois partenaires.