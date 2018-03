Mali: à Gao, le Premier ministre multiplie les promesses

Après Kidal, le Premier ministre malien était ce samedi dans sa ville natale à Gao, avant de se rendre à Tombouctou. Souleymou Boubeye Maiga a annoncé des mesures pour la réouverture de plusieurs centaines de salles de classe fermées en raison de la crise et d'autres en faveur de l'emploi des jeunes.

Au cours de sa rencontre avec les populations, le Premier ministre accueilli en véritable star a annoncé plusieurs mesures pour la réouverture de nombreuses salles de classe restées fermées à cause de la crise.

Ainsi des bénévoles seront recrutés par les maires et par des autorités intérimaires pour un salaire forfaitaire de 50 000 francs CFA par mois. Ils donneront des cours à des milliers d’enfants. Et puisque ventre vide n’a plus d’oreilles, les cantines scolaires seront ouvertes. Le budget est bouclé, a martelé le Premier ministre.

L’emploi des habitants de Gao était aussi au centre des préoccupations. Dans ce domaine, 900 jeunes originaires de Gao, mais également de Menaka vont bientôt suivre une formation professionnelle, emploi garanti à la fin.

Soumeylou Boubeye Maiga a par ailleurs inauguré des forages pour les populations. Et puis, 5 milliards de francs CFA sont déjà mobilisés par le gouvernement malien pour bitumer les principales routes de Gao qui quittent l’aéroport pour le centre-ville. L’actuelle route véritable nid de poule est quasiment impraticable.