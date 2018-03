Un «Africa CEO Forum» plein de promesses s'ouvre à Abidjan

Ouverture ce lundi matin à Abidjan de la sixième édition de l’Africa CEO forum. Quelque 1600 participants, grands patrons, industriels, acteurs de la finance et de l’assurance, mais aussi des personnalités politiques se retrouvent pendant deux jours pour ce qui est devenu l’un des plus grands rendez-vous du secteur privé africain.

Quelque 1600 participants, 60 pays représentés dont 43 africains qui pèsent 98% du PIB du continent, les ministres d'une vingtaine de pays et surtout trois chefs d'Etat en exercice, l'Ivoirien Alassane Ouattara, le zimbabwéen Emerson Mnangagua fraîchement arrivé au pouvoir et surtout le Ghanéen Nana Akufo-Addo dont le franc-parler sur l'émancipation économique du continent sera très attendu...

Cette 6e édition de l'Africa CEO Forum s'annonce décidément pleine de promesses. Elle est surtout le reflet d'une économie africaine qui va mieux. En témoigne l'optimisme des grands patrons africains, qui selon une étude du cabinet PWC seraient 79% à se montrer confiant sur leurs perspectives de croissance à douze mois.

Mais l'Africa CEO Forum est surtout aujourd'hui, l'un des grands rendez-vous du secteur privé africain, le seul événement qui réunit dans un même lieu autant de dirigeants d'entreprises d'Afrique francophone qu'anglophone. Et cette année, c'est le Nigeria qui est à l'honneur avec la plus grosse délégation. Le Nigeria qui a su diversifier son économie et dont le modèle pourrait inspirer d'autres pays du continent.

