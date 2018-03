Deux arrestations dans l'affaire des experts de l'ONU tués en RDC

Deux nouvelles arrestations dans l'assassinat de deux experts de l'ONU au Kasaï Central. C'est ce qu'annoncent les autorités locales. Il s'agit d'un policier, Tshibamba Mutombo, et d'un présumé chef milicien, Vincent Manga.

Plus d'un an après l'assassinat de Michael Sharp et de Zaida Catalan, les hommes auraient été arrêtés par les renseignements militaires congolais près de Bunkonde, non loin du lieu où les deux corps avaient été retrouvés. Manix Kabuanga, le vice-gouverneur de la province, est allé s'enquérir de la situation, il raconte à RFI ce qu'il a vu.