Au Tchad, une délégation d’hommes d’affaires russes en visite à Ndjaména

La capitale du Tchad accueille en ce début de semaine le forum économique Tchad-Russie. Une rencontre organisée par l'Organisation nationale patronale des entreprises du Tchad pour permettre aux opérateurs économiques des deux pays d'échanger sur des opportunités d'affaires.

C’est un forum qui fait suite à la table ronde pour le financement du Plan national de développement du Tchad organisé en septembre 2017 à Paris. Lors de cette rencontre, les investisseurs russes ont annoncé 7,5 milliards d’euros d’intentions de financement dans divers domaines évoqués par le président de l'Organisation nationale patronale des entreprises du Tchad (Onapet), Josué Madjitoloum.

« La construction de l’aéroport international, la construction d’une raffinerie de pétrole, la construction d’une centrale électrique à énergie solaire et reconstruction du système d’alimentation électrique, le projet de développement de la télévision numérique et de l’internet, la construction des routes, la collecte et la purification de l’eau potable, le sous-secteur de l’élevage ».

La Fédération de Russie n’a pas eu pendant longtemps les mêmes opportunités d’échanges avec les pays africains, comme ce fut le cas de l’URSS. Mais ce moment est arrivé, annonce l’ambassadeur de la Russie au Tchad, Aleksandr Tchvykov : « La Fédération de Russie n’a pas eu les mêmes possibilités que l’URSS pour entretenir des relations commerciales avec les autres pays. Ce moment est désormais révolu. Nous sommes de retour pour proposer des relations bénéfiques pour tous et particulièrement avec le Tchad ».

La délégation d’hommes d’affaires russes est conduite par le président de la Chambre de commerce de Moscou.