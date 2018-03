RDC: l’aile historique récupère le label UDPS

En RDC, le Conseil national de suivi de l’accord (CNSA) s’est prononcé, ce jeudi, sur le dédoublement des partis politiques en vue des échéances électorales de la fin d’année. En ce qui concerne l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), le CNSA a tranché en faveur de l’UDPS dirigée par le secrétaire général Jean-Marc Kabund. Une décision qui tombe à pic pour le parti qui commence son congrès extraordinaire ce vendredi.

Alors qu'on attend toujours la publication de listes des partis et regroupements reconnus pour les élections promises pour décembre 2018, le Conseil national de suivi de l'accord politique de la Saint-Sylvestre présidé par Joseph Olenghankoy s’est prononcé sur le dédoublement des partis. Le nom UDPS est attribué à l'aile historique du principal parti d'opposition, à savoir celle du secrétaire général Jean Marc Kabund choisi par Etienne Tshisekedi et de Felix Tshisekedi, le propre fils de l'opposant historique.

Trois autres groupes se revendiquaient de l'UDPS dont l'aile de l'actuel Premier ministre, Bruno Tshibala, considéré comme proche de la majorité. Ces trois groupes sont appelés à créer chacun leur parti.

Une bonne nouvelle pour maître Peter Kazadi, conseiller juridique de la présidence de l'UDPS : « Je ne peux qu'apprécier cette décision, le droit d'utiliser le nom laisser par Etienne Tshisekedi. L'accord est dessus de toutes les institutions, c'est la base de notre système institutionnel, la Céni ne peut qu'exécuter. Mais les lois sont faites ici au Congo pour être violé pour ceux qui s'estiment au-dessus de ces lois donc je ne pense pas que ce soit la fin de la bataille, nous restons vigilant ».

L'aile historique de l'UDPS est en congrès aujourd'hui et samedi pour désigner son nouveau président. Un congrès attendu depuis un an et la mort de l'opposant historique à Bruxelles.