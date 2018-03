RDC: Felix Tshisekedi favori pour prendre la tête de l’UDPS lors du congrès

Ce vendredi s’ouvre en RDC le congrès extraordinaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Environ 1 200 personnes, venues des différentes fédérations et ligues du parti, doivent élire le successeur d’Etienne Tshisekedi, opposant historique et chef du parti décédé en février 2017.

Et avant même l’ouverture de ce congrès, une bonne nouvelle est tombée pour le camp Tshisekedi. Le Conseil national de suivi de l’accord s’est prononcé ce jeudi sur le dédoublement des partis politiques. Dans la bataille entre le Premier ministre, Bruno Tshibala, et le duo Jean-Marc Kabund – Felix Tshisekedi pour le label « UDPS Tshisekedi », le CNSA reconnait la branche Tshisekedi et appelle le ministère de l’Intérieur à reconnaitre l’UDPS de Jean-Marc Kabund au détriment de celle du Premier ministre Bruno Tshibala.

Pour ce congrès, ils sont au total, quatre candidats à briguer la présidence du parti. Parmi lesquels Guy Bawu, David Mukeba, Paul Tshilumbu et Felix Tshisekedi, le président du rassemblement de l’opposition et fils d’Etienne Tshisekedi.

Sauf grosse surprise, c’est donc lui qui devrait remporter cette élection qui a été précédée d’un débat contradictoire entre candidats devant les militants ce jeudi. Animé par quatre journalistes, ce débat avait tourné autour de l’organisation du parti, la gestion financière du parti, la diplomatie des thèmes liés à la promotion de la jeunesse et de la femme.

Le nouveau président de l’UDPS aura la tâche de conduire ce parti aux élections présidentielles et législatives, annoncées en décembre 2018.