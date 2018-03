Alors que nous, nous attendions qu’il soit libéré, nous avons appris avec regret qu’il vient d’être transféré à la prison centrale. Donc nous nous insurgeons contre cette arrestation qui est totalement arbitraire et nous exigeons sa libération immédiate et sans condition. D’abord parce que nous disons que le journaliste n’a cité aucun nom dans son post, et donc on ne peut pas parler de diffamation là où personne n’a été nommément cité.