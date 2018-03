Sénégal: le maire de Dakar, Khalifa Sall, condamné à cinq ans de prison

Au Sénégal, le verdict est enfin tombé dans le procès du maire de la ville après une année de procédure. Khalifa Sall est condamné à cinq ans de prison ferme.

Cinq ans de prison ferme pour Khalifa Sall. Le parquet avait requis sept ans. Et à peine la sentence annoncée par le juge Malick Lamotte, les partisans du maire de Dakar se sont levés, ont crié, pleuré. Cohue, manifestation, la salle a été évacuée immédiatement. Le juge n’a pas eu le temps de finir la lecture du délibéré.

Cinq ans de prison et cinq millions de francs CFA d’amende aussi pour Khalifa Sall, condamné précisément pour « escroquerie sur des deniers publics ». Le maire de Dakar a été relaxé pour le « détournement de deniers publics ». On a pu lire la déception évidemment des avocats de Khalifa Sall.

« Déception »

Maître François Sar qui affirme aussi que ce combat judiciaire n’est pas terminé : « Bien évidemment, c’est une déception parce que c’est cela la réalité. En deux mots, je dirais que toute la décision repose sur la négation du caractère politique des fonds qui ont été gérés. Nous vous indiquerons la suite que les avocats de la défense donneront à ce dossier. Mais bien évidemment que le combat va se poursuivre ».

Abattement dans le camp Khalifa Sall, satisfaction au contraire du côté de l’Etat, partie civile dans ce dossier. L’Etat qui a par contre été débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Mais pour maître Baboucar Cissé, les condamnations du directeur administratif et financier de la mairie et de Khalifa Sall sont une victoire : « Nous sommes plus que satisfaits. Monsieur Mbaye Touré, directeur administratif financier, et monsieur Khalifa Sall ont été retenus dans les liens de la prévention et ils ont été déclarés coupables, et condamnés chacun à cinq ans de prison ferme pour escroquerie portant sur des deniers publics encore une fois ».

Un mois pour faire appel

Pour être complet, des manifestations, des mouvements de foule sont en cours devant le tribunal de Dakar. Les partisans de Khalifa Sall font face aux forces de l’ordre et crient leur colère alors qu’ils sont repoussés vers le centre-ville. Les avocats de l’Etat comme ceux de Khalifa sall ont désormais un mois pour faire appel.