Botswana: le bon élève des classements internationaux

Au Botswana, le nouveau président Mokgweetsi Masisi succèdera, dimanche 1er avril, à Ian Khama, au pouvoir, depuis dix ans. Une transition jugée exemplaire dans un pays qui apparaît comme un havre de stabilité et de bonne gouvernance, en Afrique subsaharienne.

Le Botswana, grâce à ses riches mines de diamants, bénéficie d'une forte croissance moyenne depuis des années. Ce pays de 2,2 millions habitants est passé dans la tranche supérieure des pays à revenus intermédiaires.

La qualité de sa gouvernance le place dans le peloton de tête des pays d’Afrique subsaharienne dans les classements internationaux du climat des affaires. Les agences de notation saluent ses performances. Sa dette intérieure et extérieure est faible et les réserves de change substantielles.

L’exploitation encadrée de ses ressources minières et la lutte contre la corruption constituent la base de la politique de développement au Botswana.

Toutefois, la dépendance à l'égard du diamant, qui représente 80% des exportations, est un point faible d'une économie trop peu diversifiée.

Les infrastructures sont encore insuffisantes, notamment en ce qui concerne la production et la distribution d'eau et d'électricité. Le chômage sévit et les inégalités sociales demeurent fortes. La pauvreté stagne à un niveau encore relativement élevé.

Enfin, un problème sanitaire majeur persiste. Selon ONUSIDA, 22% de la population adulte était séropositive en 2016.