Sierra Leone: jour de vote pour le second tour de la présidentielle

En Sierra Leone, plus de 3 millions d’électeurs sont appelés aux urnes ce samedi 31 mars pour le second tour de la présidentielle. Ils devront choisir entre Julius Maada Bio du SLPP, le principal parti d’opposition et Samura Kamara le candidat du pouvoir. Le président Ernest Bai Koroma est arrivé au terme de ses deux mandats constitutionnels et cède donc la place. Un scrutin riche en rebondissements puisqu’il devait initialement se tenir mardi avant d’être repoussé en raison d’une décision de justice. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin dès 7h, heure locale.

A l’ouverture des bureaux de vote, l’affluence n’avait rien à voir avec le premier tour, où, à la même heure, une centaine de personne s’impatientait devant les grilles, certains depuis plusieurs heures, rapporte notre envoyé spécial.

Vers 7h, heure locale (et TU), les agents installaient des rubans de sécurité mais il n’y avait encore aucune file d’attente, les électeurs arrivant au compte-gouttes.

Ce matin, une forte averse a balayé les rues de Freetown, annonçant le début de la saison des pluies. Mais ce n’est pas « seulement ça » estimait un agent électoral. Cette fois-ci, le vote est beaucoup plus simple car il n’y a qu’une seule élection. Au premier tour, on votait aussi pour les maires et les députés. Donc une élection, un seul bulletin et un vote plus rapide.

Il y a aussi le report de cette élection qui devait se tenir mardi. Mais surtout, ce scrutin tombe en plein week-end pascal alors que le premier tour s’est tenu un mercredi. Alors confiance dans le processus électoral ou désintérêt ? Les électeurs se font désirer ce matin.

Scrutin très serré

Personne ne peut dire qui de Samura Kamara ou de Julius Maada Bio sera le prochain président de la Sierra Leone. Seules quelque 15 000 voix les séparent à l’issue du premier tour.

Il leur fallait donc récupérer les voix des petits candidats non-qualifiés mais aucun de ceux qui pouvaient faire « pencher la balance » n’a pris position. Ni Kandeh Yumkella, arrivé troisième, ni Samuel Sam Sumana. L’issue de cette élection est donc des plus incertaines.