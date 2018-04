Buteurs africains: avec Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang voit double

Arsenal s'est imposé sur le relégable Stoke City grâce à un doublé d'Aubameyang et un penalty d'Alexandre Lacazette (3-0). L'international gabonais affiche désormais 5 buts dans le championnat anglais depuis son arrivée en janvier. Voici tous les buteurs africains qui ont brillé ce week-end en Europe.

ALLEMAGNE / BUNDESLIGA – 28e journée

Salif Sané, malgré un but à la 71e minute, a vu son équipe, Hanovre, s’incliner à domicile contre le RB Leipzig (2-3).

ANGLETERRE / PREMIER LEAGUE – 32e journée

Mohamed Salah, auteur de son 29e but en championnat, a permis à Liverpool de s’imposer face à Crystal Palace (2-1). L’international égyptien égale désormais le record de l’Ivoirien Didier Drogba en tant que co-meilleur buteur africain sur une même saison de Premier League. Le Sénégalais Sadio Mané a, quant à lui, égalisé à la 49e minute.

Face à Stoke City, Liverpool a fait la différence dans le dernier quart d'heure pour récolter un succès (3-0). Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit un doublé. Il marque sur penalty (75e). Dix minutes plus tard, Aubameyang inscrit son deuxième but avec une volée du gauche. Avec ce doublé, il affiche désormais cinq buts en Premier League depuis son arrivée en janvier dernier. Il a renoncé à un triplé contre Stoke pour offrir le penalty qu'il devait tirer à son coéquipier Alexandre Lacazette ! « J'avais déjà marqué deux fois et je savais que ce serait bon pour sa confiance », a expliqué l’ancien joueur de Dortmund à l'issue de la rencontre.

Dominateur, Manchester City s’est imposé sans problème face à Everton (1-3). L’international congolais Yannick Bolasie a réduit le score (63e).

FRANCE / LIGUE 1 – 32e journée

Le Sénégalais Moustapha Diallo a participé à la victoire de Guingamp face à Bordeaux en inscrivant le deuxième but des Bretons (59e).

Stéphane Bahoken, international camerounais qui évolue au poste d'attaquant au Racing Club de Strasbourg, a profité d’un ballon repoussé par le portier de Metz pour inscrire le premier but de la rencontre (17e). Metz a égalisé sur un penalty litigieux avant de doubler la mise. Finalement, les deux équipes se sont quittées sur un nul (2-2).

Avec Montpellier, l’international ivoirien Giovanni Sio au lendemain de son anniversaire, a inscrit un doublé ! Seul au second poteau, il a poussé le ballon dans les filets à la 21e minute avant de récidiver du droit (54e). Le Tunisien Ellyes Skhiri a quant à lui inscrit le deuxième but des Montpelliérains (23e) face à Caen. Résultat : 3-1.

Le Franco-Malien Alassane Pléa a doublé la mise avec Nice. En première période il a déclenché une frappe du droit au premier poteau (16e). En seconde période, il s’est fendu d’un autre coup de pied du droit (83e) pour permettre aux Niçois de l’emporter 2-0 face à Troyes.

ITALIE / SERIE A – 30e journée

Entré à la 77e minute, buteur à la 89e minute, le Nigérian Joël Obi a participé au festival du Torino qui a largement battu Cagliari sur son terrain (0-4).

PAYS-BAS / EREDIVISIE – 29e journée

Le PEC Zwolle, grâce notamment au Marocain Youness Mokhtar, a battu le Sparta Rotterdam (2-0).

Le Néerlando-Marocain Brahim Darri, qui évolue à l’Heracles Almelo, auteur d’un but dans le temps additionnel (93e+3), a été battu à domicile par le SC Heerenveen (1-2).

TURQUIE / Süper Lig – 27e journée

Le Béninois Stéphane Sessegnon, qui a ouvert le score à la 9e minute pour Gençlerbirligi face à Malatyaspor, a ensuite assisté impuissant à la noyade de son équipe qui a terminé la rencontre avec un 4-1.

L’international égyptien Trezeguet, formé à l’Al Ahly Sporting Club du Caire, a encore brillé avec Kasimpasa qui s’est imposé sur la pelouse de Göztepe (0-2). Il s’est illustré dans le temps additionnel (90e+2).

Galatasaray, toujours en tête du championnat turc, s’est une nouvelle fois imposé. A domicile, face à Trabzonspor, l’international algérien Sofiane Feghouli a ouvert le score dès la 7e minute. Galatasaray s’impose 2-1.