Qui était Chaouki Fakraoui, le dirigeant de l'EI tué en Tunisie?

Les forces de sécurité tunisiennes ont annoncé avoir tué, dans la nuit du 31 mars au 1er avril, Chaouki Fakraoui, un chef jihadiste lié à l'Etat islamique. C'était lors d'une opération menée par la garde nationale et l'armée, à Hassi Frid, une zone montagneuse proche de Kasserine, dans le centre-ouest du pays. Et l'homme serait impliqué dans un nombre considérable d'actes terroristes.

Il faisait l'objet de 25 avis de recherche pour actes terroristes. Chaouki Fakraoui, 22 ans, avait d'abord intégré en 2014 la katiba Okba Ibn Nafaa, liée à al-Qaïda, avant de rejoindre Jund al-Khilafah, les soldats du califat, un groupe affilié à l'Etat islamique et dont il était, selon les autorités tunisiennes, l'un des principaux dirigeants.

Et d'après Khalifa Chibani, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, joint par téléphone, Chaouki Fakraoui était impliqué dans un nombre important d'attaques terroristes commises dans la région de Kasserine ces dernières années :

- l'attaque du domicile de l'ancien ministre de l'Intérieur Lotfi Ben Jeddou, en 2014, qui s'était soldée par la mort de quatre policiers ;

- l'attaque de Henchir Talla, la même année, pendant laquelle 15 militaires ont été assassinés ;

- l'embuscade contre des soldats au mont Mghilla en 2015 : cinq morts ;

- mais aussi l'assassinat d'un haut gradé à son domicile en 2016.

Enfin Chaouki Fakraoui serait aussi impliqué dans la mort des frères Mabrouk et Khalifa Soltani, deux jeunes bergers enlevés et tués, respectivement en 2015 et 2017, au mont Mghila.