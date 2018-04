Présidentielle en Sierra Leone: après le dépouillement, la compilation des résultats

En Sierra Leone le second tour de l'élection présidentielle s'est déroulé, samedi 31 mars, et les opérations de dépouillement sont maintenant terminées. La compilation des résultats a débuté, ce dimanche 1er avril, vers 9h00, heure locale, selon la Commission électorale. Le scrutin semble s'être globalement bien déroulé malgré plusieurs incidents à Freetown, où quinze personnes au moins ont été arrêtées, soit pour des violences soit pour possession suspecte de matériel électoral. Les résultats officiels devraient être connus d'ici quelques jours. Alors que le décompte des voix se poursuivait, les Sierra-Léonais se sont retrouvés coupés du monde pendant quelques heures.

Dans la nuit de samedi à ce dimanche - de 23h00 à 7h45, heure locale - Freetown était privée d'internet et de téléphone. Selon l'ONG de lutte contre la censure en ligne, OONI, « les statistiques de Google montrent une baisse notable des recherches en provenance de Sierra Leone » sur cette période.

Vendredi, l'opérateur Orange expliquait les récentes « perturbations » du réseau par la rupture d'un câble sous-marin entre Dakar et Nouakchott mais sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes et journalistes accusent le gouvernement d'avoir volontairement coupé les communications. Le ministre des Télécoms n'était pas joignable, ce dimanche matin, pour répondre à nos questions.

« Cela n'a pas eu d'incidence sur notre travail car le décompte est fait manuellement », affirme la Commission électorale.

Le dépouillement s'est donc terminé « rapidement » dans la nuit de samedi à dimanche et la compilation devait démarrer « ce dimanche matin », selon son porte-parole qui promet des résultats « d'ici quelques jours ». En tout cas, « plus rapidement » que lors du premier tour car la présidentielle était alors couplée aux élections locales et parlementaires.