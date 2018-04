Sur le marché, à Ouaga, les Burkinabè restent sous le choc des attaques

Il y a un mois, le 2 mars dernier, Ouagadougou était la cible d'un double attaque terroriste, contre le l'Etat-major général des armées et contre l'ambassade de France, deux symboles forts, des sanctuaires que certains pensaient inviolables. Une double attaque quasi-simultanée, d'une ampleur jamais égalée, au lourd bilan humain (huit militaires tués, 61 blessés). Le Burkina Faso avait déjà été frappé notamment en 2016 et 2017 sans jamais avoir atteint ce niveau d'organisation.

Au marché Oscar Yaar, en plein centre-ville, quelque chose a changé. Cette attaque du 2 mars, par son ampleur, par les cibles choisies, a indéniablement marqué les esprits. Florilège de témoignages recueillis entre les étals : « Ca fait tellement peur qu'ils aient pu attaquer notre état-major, parce que c'est la base de notre armée » ; « cela prouve qu'ils peuvent attaquer partout, à tout moment, sans problème » ; « le jour où cela s'est passé, on était ici, on a entendu l'explosion, on a entendu les tirs, on était obligés de fermer, de courir, de se cacher. Maintenant, ça va, mais on a toujours peur parce qu'on ne sait pas quand cela peut arriver encore » ; « c'est vrai que nous vivons un peu dans la peur, par rapport à avant, mais la vie a repris normalement, on ne va pas se laisser abattre par ces choses-là, on reste debout et la vie continue. »

La vie a repris bien sûr, mais bien des questions restent entières. « Pourquoi le Burkina qui était épargné avant est maintenant durement frappé de la sorte ? Et l'autre question que je me pose, c'est la question des complicités : comment est-ce qu'ils savaient qu'il y avait une réunion du G5 Sahel qui était programmée ? », s'interroge Alexandre, qui travaille dans la distribution de boissons.

Une soixantaine de personnes a été interrogée à ce jour. L'enquête se poursuit.