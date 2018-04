Epidémie de fièvre de Lassa au Nigeria: les recherches se poursuivent activement

L'épidémie de fièvre de Lassa qui sévit depuis le début de l'année réduit d'intensité. 394 cas ont été répertoriés depuis le 1er janvier 2018. 95 personnes sont décédées. Mais depuis un mois, le nombre de nouveaux cas est en nette diminution grâce au dépistage et aux recherches sur la maladie, pilotées par le NCDC, le centre national de contrôle des épidémies.

Avec 394 cas répertoriés depuis le début de l'année, contre 147 pour toute l'année 2017, c'est la plus grosse épidémie de fièvre de Lassa que le Nigeria ait jamais connue. Et même si le virus est en perte de vitesse depuis un mois, de nouveaux cas de fièvre de Lassa sont encore enregistrés au Nigeria. Et si les tous derniers chiffres sont de bon augure, le docteur Chikwe Ihekwazu, directeur du NCDC, le centre national de contrôle des épidémies, reste prudent. Sans relâche, ses équipes s'attèlent à améliorer le dépistage.

« Je pense que vous avons beaucoup plus d'outils que par le passé. Jusqu'à cette année, nous n'avions que deux laboratoires pour effectuer les diagnostics. Nous en avons désormais quatre. A mesure que nous augmentons notre capacité de dépistage, nous serons plus à même de comprendre d'expliquer l'épidémie, son endémicité, et donc d'affiner notre réponse. »

Une mutation du virus pourrait-elle être en cause ? La piste vient d'être écartée.

« Dès le début de l'épidémie, nous avons fait pu effectuer un séquençage de l'ADN, explique le docteur Chikwe Ihekwazu. Pour le moment, nous ne voyons pas de changement significatif dans le virus. Il est très semblable à ce que nous avons connu par le passé. La transmission du rat à l'homme demeure le mode de transmission de loin le plus important et il y a un niveau de contamination d'homme à homme très faible. Ce qui nous pousse à explorer d'autres hypothèses permettant d'expliquer l'ampleur de cette épidémie. »

Les recherches n'en sont qu'à leur début. D'après les scientifiques, cela pourrait avoir un lien avec l'explosion de la population au Nigeria. Elle pourrait aussi découler d'un changement environnemental ou comportemental, qui aurait accru le contact entre l'humain et le rat Mastomys, principal vecteur du virus.