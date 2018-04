Ethiopie: le Premier ministre annonce une possible modification de la Constitution

Le nouveau Premier ministre éthiopien a prêté serment, ce lundi, devant le Parlement. Abiy Ahmed est le premier Oromo, ethnie majoritaire du pays, à obtenir ce poste. Il succède à Haïlemariam Dessalegn qui avait démissionné fin février, au nom de la « paix ». Depuis trois ans, l'Ethiopie connait une contestation politique et sociale sans précédent. Le nouveau Premier ministre aura donc pour mission de rétablir la paix et la cohésion sociale. Dans son discours, il a promis de mettre en œuvre des réformes démocratiques.

« Nous, les Ethiopiens, avons besoin de démocratie et de liberté et nous y avons droit ». Abiy Ahmed n'a pas mâché ses mots. Le nouveau Premier ministre a promis de mettre en place les conditions pour un changement démocratique, c'est à dire plus de droits , comme de « s'exprimer librement, de s'organiser et de prendre part au système de gouvernance ».

Pour cela, le nouveau Premier ministre a laissé entendre qu'une modification de la Constitution serait possible. « Notre rôle en tant que gouvernement est de nous assurer que notre constitution continue de vivre », a-t-il déclaré.

Les régions veulent plus d’autonomie

Rédigée en 1994, sur le modèle soviétique, la Constitution éthiopienne a instauré l'Etat fédéral en fonction de critères ethniques. Et c'est un des grands enjeux de l'Ethiopie de demain : les régions demandent plus d'autonomie et ne veulent plus souffrir la domination politique de l'ethnie tigréenne, aux commandes depuis 1991.

Abiy Ahmed aura donc comme mission de préserver l'unité éthiopienne tout en accordant plus de libertés aux Etats fédérés et aux ethnies. Le premier grand test sera la fin de l'Etat d'urgence, proclamé en février pour six mois, très attendue par tous les opposants.