Guinée: le ministre Bouréma Condé chargé de mettre en oeuvre les accords

Le président Alpha Condé et son principal opposant Cellou Dalein Diallo ont signé lundi 2 plusieurs accords qui mettent fin à plusieurs semaines de crise post-électorale, grâce en partie à l'implication du conseiller personnel du chef de l'Etat Tibou Kamara. Maintenant, la mission pour l'aboutissement de ces accords revient au comité de suivi des accords politiques inter-guinéen présidé par le ministre de l'Administration du territoire Bouréma Condé.

Pour faire aboutir les accords entre le président guinéen et le chef de l'opposition, le choix s'est porté sur le comité de suivi du dialogue politique inter-guinéen.

Le président de ce comité, le ministre de l'Administration du territoire Bouréma Condé, se sent honoré par les deux camps. « Je considère que le choix porté sur le comité de suivi et son président est une nouvelle marque de confiance que j'ai saluée, et chez le chef de file de l'opposition et chez monsieur le président de la République. »

Pour le ministre, ce choix est un mérite. Il est déterminé à partir en guerre contre l'adversité pour réussir sa mission à la satisfaction de tous. « Il se mérite pas la droiture dans le travail, par l'impartialité dans le travail, elle se mérite surtout par l'efficacité. Je pense que nous allons y arriver parce que notre détermination est totale. Nous ferons en sorte que les Guinéens ne soient pas déçus de notre travail. »

Pour éviter que le doute ne prenne le pas sur l'espoir, le comité de suivi va rapidement entamer ses travaux selon son président. « Très rapidement, je viens de signer des lettres aujourd'hui pour inviter toutes les parties prenantes au comité de suivi et dès vendredi prochain, nous aurons la vingtième session qui va coïncider avec la première session post-électorale. »

Si c'est bien connu que le ministre Condé maîtrise son dossier pour avoir présidé le dialogue politique inter-guinéen, les observateurs estiment qu'il aura fort à faire face aux extrémistes bien enracinés autour du chef de l'Etat.