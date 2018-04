Alliance entre le Français AccorHotels et le Sud-Africain Mantis Group

Le numéro un européen de l'hôtellerie, AccorHotels, a annoncé jeudi 5 avril sa prise de participation de 50% dans le conglomérat sud-africain Mantis, qui possède plusieurs hôtels de luxe sur le continent africain notamment. Dans un communiqué, Sébastien Bazin, le PDG du groupe français, se réjouit d’un « partenariat stratégique » qui renforce l'empreinte d’AccorHotels en Afrique.

Le partenariat entre AccorHotels et Mantis traduit les ambitions du groupe français en Afrique, un groupe qui était déjà l’un des acteurs majeurs de l’industrie hôtelière sur le continent il y a 2 ans avec 106 hôtels. Son objectif est d’en avoir 200 en 2020 et 300 en 2025.

Il vient donc d’augmenter le nombre de chambres proposées aux voyageurs et d’élargir sa clientèle, en s’alliant avec un conglomérat qui possède 28 hôtels, en majorité situés en Afrique australe, ainsi que 70 autres unités hôtelières à travers le monde. Le patron d’AccorHotels dit d’ailleurs que son groupe vient de s’associer « à une marque aux racines et à l'histoire fortes ». Mantis exploite un ensemble d'établissements cinq étoiles, des boutiques-hôtels, des éco-lodges, des réserves, des croisières de luxe et propose aussi le tourisme d'aventure ainsi que l'organisation de voyages sur mesure.

Avec une présence dans le nord-est de l’Afrique du Sud où il y a de nombreux parcs animaliers, les deux sociétés ont convenu de créer une ONG pour lutter contre le déclin de la faune sauvage en Afrique.