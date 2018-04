Aide publique de l’OCDE: les dons à l’Afrique diminuent et les prêts augmentent

L'aide publique au développement (APD) des pays membres de l'OCDE a légèrement baissé en 2017, par rapport à l'année précédente. Une baisse de 0,6% pour un montant global de 146,6 milliards de dollars. Au total, avec 0,31% du PNB consacré à l'APD, on est encore loin des 0,7% préconisés par les Nations unies. Les Etats-Unis restent en tête des pays donateurs tandis que la France a augmenté son aide de 15%, en 2017.

L'aide publique au développement, c'est un peu l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Elle baisse de 0,6% en 2017 mais elle augmente légèrement si l'on retranche les dépenses des pays d'accueil pour les réfugiés. Des dépenses en baisse puisque l'Europe ferme ses frontières. On peut se demander, au passage, s'il est judicieux de comptabiliser ces dépenses dans l'APD.

En tout cas, il n'y a pas de quoi atteindre une barre symbolique fixée par l'ONU, celle de 0,7% du Produit national brut affecté à l'APD. On en est loin puisque les pays de l'OCDE n'y consacrent que 0,31% de leur richesse nationale respective.

Dans ce paysage gris, un rayon d'optimisme avec l'aide aux pays les moins avancés qui bondit de 4% et celle à l'Afrique qui augmente de 3%, à 25 milliards de dollars. Un bémol cependant, les dons diminuent et les prêts augmentent, ce qui traduit l'intérêt des pays riches pour les secteurs productifs comme l'industrie et les infrastructures et, par conséquent, un certain désintérêt pour les secteurs sociaux comme l'éducation et la santé.

Le cas est particulièrement frappant pour la France qui, bien qu'elle ait fait progresser de 15% son aide au développement en 2017, est une championne toute catégorie des prêts concessionnels, au détriment des dons.