Gabon: 3 mois après l’attaque, réouverture du marché artisanal de Libreville

Au Gabon, après plus de trois mois de fermeture, le village artisanal de Libreville, le plus grand marché des souvenirs à Libreville a rouvert ses portes le mercredi 21 mars. Les autorités gabonaises avaient fermé ce marché suite à une attaque au couteau d'un fanatisme musulman contre deux journalistes danois de la chaîne de télévision National Geographic, le 16 décembre 2017. Ce qui avait provoqué une vive émotion dans ce pays qui pratique un islamisme tolérant.

L’ambiance sur le marché est encore réservée et assez lugubre, mais les vendeurs ont le sourire. Ils sont heureux de reprendre leurs activités : « Nous sommes très contents de la réouverture du marché artisanal. Le marché est ouvert, je suis content. Vraiment, j’appelle tous les clients et les clientes, tous les Gabonais et les étrangers, tout le monde, venez voir, le village a besoin, il est ouvert ».

Les clients sont encore rares. Dans un couloir du marché, deux Maliennes venues chercher des souvenirs pour un dignitaire religieux en séjour au Gabon : « Je cherche un tableau pour notre président du Conseil islamique malien. C’était un événement isolé, c’est passé, c’est passé. En tout cas, il n’y a pas de souci ».

Les vendeurs ont vaincu la peur. Ils n'oublieront certainement jamais la date du 15 décembre 2017. Ce jour-là, le Nigérien Arouna Adama avait fait irruption dans le marché de souvenirs et attaqué au couteau deux journalistes danois en criant « Allah akbar ». « Pour nous, c’était comme un rêve. On se lève un matin, on voit vraiment quelque chose qu’on n’a jamais vu, quelque chose qui fait couler le sang. Nous avons été traumatisés », témoigne un vendeur.

Arouna Adamou est toujours en détention préventive à la prison centrale de Libreville, où il attend son procès.