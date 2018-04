[Reportage] Madagascar: des initiatives pour développer la filière cacao

Le cacao malgache est réputé mondialement. Il est le seul à avoir l’appellation cacao fin de toute l’Afrique, selon l’Icco, l’Organisation internationale du cacao. Pourtant, la Grande Île figure seulement au 20e rang des pays producteurs. Des ingénieurs agronomes et de grands chocolatiers malgaches se sont donc réunis pour lui rendre ses lettres de noblesse. À l’Institut français de Madagascar, un débat suivi d’une dégustation était organisé : comment rendre ce produit incontournable ? Reportage.

« On a deux chocolats au lait 44-45%, dont un avec de la vanille naturelle. Nous avons une gamme de 63%, dont un avec des produits locaux, c’est-à-dire le combava, la baie rose… ». Il y en a pour tous les goûts et tous les portefeuilles.

David est cuisinier. Son métier, c’est de sublimer le cacao de Madagascar à toutes les sauces. « Je les utilise en salé aussi. De l’entrée au plat et jusqu’au dessert. En entrée, j’utilise le fruit de mer, le camaron, avec du chocolat un peu acidulé », explique-t-il.

Mondialement réputé chez les chocolatiers, le cacao malgache reste méconnu du grand public. L’île ne produit que 8 000 tonnes de fèves par an. Alors, l’idée des acteurs de la filière cacao à Madagascar est de miser sur sa saveur et son identité pour permettre au pays d’en obtenir un prix plus élevé sur le marché.

C’est ce qu’explique Mickael Chauveau, directeur de production à la chocolaterie Menakao : « Son goût est exceptionnel. C’est le terroir. On retrouve un peu ce que l’on retrouve dans le vin, c’est qu’il y a une histoire de terroir. On a su à travers certains fleuves faire remonter les sédiments qui ont donné un goût très particulier à notre fève ».

Le but est de faire un cacao un produit incontournable de la Grande Île, au même titre que sa vanille.

