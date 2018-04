Côte d'Ivoire: Bédié et Ouattara s'accordent pour la création du RHDP

Après plusieurs jours de rendez-vous manqués les deux principaux dirigeants de la majorité présidentielle, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié se sont retrouvés mardi 10 avril en fin de journée au palais présidentiel d’Abidjan pour une séance de travail, dans un contexte de tension entre les deux partis frères du RDR et du PDCI.

Une séance de travail de presque deux heures, apparemment en tête-à-tête entre les deux présidents. Pour un bien maigre communiqué finalement distribué par le service presse de la présidence. Communiqué conjoint où l’on apprend que le principe de l’accord politique pour la création d’un parti unifié RHDP est adopté par les deux hommes.

Deux dirigeants qui par ailleurs « exhortent », c’est leur terme, les militants et cadres des partis membres à faire preuve de retenue dans leur propos et dans leurs actes. Allusion directe aux verbes et aux débats un peu vifs de ces dernières semaines entre partisans et opposants d’un parti unifié au sein de la même famille.

Les patrons font donc démonstration d’apaisement et d’harmonie médiatique bien orchestrée mais il ne fallait sans doute pas deux heures à ces éminences politiques pour rédiger vingt lignes d’un communiqué écrit à l’avance.

Sans doute les présidents Bédié et Ouattara en ont-ils profité pour évoquer des questions restées sans réponse : la composition d’un gouvernement où deux ministres PDCI sont partis et l’éventuelle nomination de sénateurs dans les prochains mois. Sujets toujours propices pour négocier ou consolider des alliances.