Crise économique au Tchad: première embellie après des années d’austérité

Au Tchad, le gouvernement annonce un début d'embellie à la fin du 1er trimestre 2018 grâce aux mesures d'austérité. Ce lundi, le secrétaire général du ministère des Finances a annoncé une augmentation des recettes dans les caisses de l'Etat. Une dynamique qui doit être maintenue, demandent les syndicats.

Le gouvernement, brocardé depuis deux ans à cause des mesures d’austérité pour faire face à la crise que traverse le pays, a tenu à expliquer, chiffres à l’appui, que la discipline budgétaire instaurée depuis quelque temps a commencé à porter des fruits. « La collecte des recettes au premier trimestre 2018 a fait ressortir un montant total de 141 milliards 994 millions de francs CFA. [Il en] ressort une augmentation de 67% », a détaillé Abdoulaye Barh Bachar, le directeur général du ministère des Finances et du budget.

Une embellie qui devrait se poursuivre, selon le gouvernement. Mais pour les syndicats, il faudra faire davantage. C’est l’avis de Gounoung Vaïma Gan-Faré, secrétaire général de l’Union des syndicats du Tchad : « C’est vraiment une très bonne nouvelle et cette déclaration, vraiment, nous encourage. Et nous pensons qu’il faut encore plus mettre du sérieux, surtout dans la douane, parce qu’on nomme n’importe qui dans les régies financières. Et c’est des gens, effectivement, qu’on ne peut même pas réprimer ».

Le gouvernement entend poursuivre la mise en œuvre des mesures de redressement entreprises depuis deux ans, pour permettre au Trésor public de supporter désormais le fonctionnement de l’Etat. Mais pour les syndicats, il faut surtout mettre fin à la corruption et au détournement des recettes, qui restent la cause des crises que traverse le pays.