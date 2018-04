Comores: une délégation française en visite pour relancer le dialogue

Une délégation française conduite par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre français des Affaires étrangères, a effectué une visite officielle de 24h aux Comores ce mercredi. Son objectif est d’aborder les conséquences du mouvement social qui secoue Mayotte, le département français de l'archipel, depuis près deux mois autour de la relation entre la France et les Comores. Moroni avait durci le ton en refusant d'accueillir les expulsés de cette île et Paris avait suspendu l'octroi des visas diplomatiques, d'où l'arrivée de cet émissaire du quai d'Orsay.

Si dans les faits la position de chacun est restée la même qu'avant cette rencontre, Mohamed El-Amine Souef, le chef de la diplomatie aux Comores, se félicite de l'ouverture d'un dialogue franc : « Nous voulons une solution pérenne donc ce n'est pas en 30 minutes qu'on peut résoudre ce problème. Il y a des mesures concrètes qui seront annoncées dans les jours qui viennent, mais les élus mahorais n'ont jamais été exclus. Ils sont les bienvenus. La mise en œuvre de la feuille de route qui a été signée le 12 septembre dernier à Paris a été différée. Maintenant, nous avons discuté et examiné les voies pour mettre tout ce qui a été discuté à Paris en application ».

La révision du statut de l'île de Mayotte n'était pas à l'ordre du jour selon Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre français des Affaires étrangères : « Dans la vie concrète, des Mahorais, des habitants des îles, comment on peut faire en sorte qu'en terme de prise en charge sanitaire les réponses soient toujours plus efficientes ? On a des jeunesses qui souhaitent pouvoir s'engager dans la vie économique de leur territoire. Comment on peut être mieux armé, mieux outillé pour leur offrir un avenir meilleur ? Et c'est ça, je crois, qui préoccupe les populations en premier lieu ».

Cette journée n'aura fait que poser les premiers jalons des négociations dont la prochaine étape est la rencontre à Paris des deux ministres des Affaires étrangères le 19 avril prochain.