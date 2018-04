Au Niger, les recherches se poursuivent pour retrouver l’otage allemand

Au Niger, un travailleur humanitaire allemand a été enlevé dans la région d'Ayorou, mercredi soir. Il rentrait d'une mission dans cette zone du nord du pays, proche de la frontière malienne. Le préfet de la ville a confirmé cet enlèvement. Le véhicule dans lequel circulait le travailleur a été incendié.

Ce sont huit jihadistes à bord de quatre motos et parlant la langue peule du terroir, qui ont tendu l’embuscade qui a permis d’enlever l’humanitaire allemand. Les faits se sont produits tout près du hameau de de Tchimanane, dans la zone de Tchinfagate, une zone réputée dangereuse et où les jihadistes circulent sans aucune crainte, dit-on. Avant de fuir avec leurs otages, les jihadistes ont ligoté et bandé les yeux aux quatre autres collègues de l’humanitaire.

Les recherches lancées dans cette zone de haute insécurité ont permis aux hommes du PMR, le Poste militaire de reconnaissance, de retrouver les quatre Nigériens abandonnés. Ils ont été ramenés au petit matin à la préfecture d’Ayorou, où ils sont interrogés à la brigade de la gendarmerie sur leurs conditions de voyage à Inates, sans signalisation.

Les rescapés interrogés

Selon les quatre rescapés nigériens, c’est au retour de leur mission d’Inates qu’ils ont été interceptés. A la question de savoir pourquoi ils ne se sont pas présentés aux autorités en allant sur Inates, les rescapés ont répondu à la gendarmerie que c’était la stratégie de leur chef, voir les autorités locales au retour. Une logique personnelle et suicidaire, selon les autorités.

Les quatre rescapés, trois hommes et une femme, seront acheminés à Niamey dans la journée. Interrogés sur l’enlèvement de l’humanitaire allemand, le siège de l’ONG Help à Niamey n’a pas souhaité faire de commentaires. Les autorités allemandes de leur côté refusent de s'exprimer sur les enlèvements de leurs ressortissants.