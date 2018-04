Au Bénin, l'opposition s'organise autour de Sébastien Ajavon

Au Bénin, les anciens président Boni Yayi et Nicephore Soglo étaient rassemblés autour de l’homme d'affaires Sébastien Ajavon, arrivé 3eme à la dernière présidentielle. C’était samedi 14 avril, à l’occasion d’un rassemblement public à Djeffa, en banlieue de Cotonou, en présence d'autres personnalités politiques et religieuses. Objectif : mettre en garde l'actuel chef de l'Etat contre les dérives actuelles et lui demander de « convoquer en urgence une assisse nationale des forces vives pour redéfinir de nouvelles bases consensuelles de gouvernance du pays ». Une déclaration commune a été publiée.

Autour de Sebastien Ajavon, les anciens présidents Boni Yayi et Nicephore Soglo. L'image est inédite et constitue un signal particulièrement fort pour l'opposition. Celle-ci dénonce pèle mêle « les conflits d'intérêt au sommet de l'Etat », la « chasse à l'homme sous couvert de lutte contre la corruption » et les « attaques contre les libertés fondamentales ».

Dans leur déclaration commune, les trois leaders demandent notamment au président Patrice Talon de se conformer à la décision de la Cour constitutionnelle en installant « sans délai » le COS-LEPI, l'organe chargé de la révision du fichier électoral.

Vers une alliance contre Patrice Talon ?

Cette première déclaration est-elle l'acte de naissance d'un front anti Talon, une sorte d'hydre à 3 têtes qui pourrait faire mal ? Dans le camp du président béninois, on assure que non. « C'est un attelage hétéroclite et improbable, une alliance contre-nature qui est vouée à l'échec », lance Jean-Michel Abimbola, premier coordinateur du bloc de la majorité parlementaire, qui rappelle que les trois hommes se sont tous combattus avec acharnement.

« Ce qui les unit est plus fort que ce qui les divise », répond Donklam Aballo, porte-parole de l'Union sociale libérale, le parti que vient de créer Sebastien Ajavon. Avant d’ajouter : « en politique il n'y a pas d'éternels amis. Il n'y a pas non plus d'éternels ennemis ».