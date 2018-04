Le Nigeria commémore le rapt des lycéennes de Chibok

Il y a quatre ans, 276 lycéennes étaient enlevées par le groupe terroriste Boko Haram à Chibok au nord-est du Nigeria. Ce samedi 14 avril, le pays a commémoré ce triste anniversaire, tandis que 112 lycéennes sont toujours retenues captives par la secte islamiste. À Abuja une cérémonie a eu lieu, au centre Shehu Musa Yar'adua, en hommage aux lycéennes ainsi qu'à leurs familles.

Le 14 avril est une date que les Nigérians n'oublieront pas. Le cœur serré, ils étaient plusieurs centaines samedi dans la capitale à venir se recueillir, consternés par le poids de quatre années d'attente, bien trop longues. Gapani Yanga, dont les nièces sont toujours captives, « honnêtement, au tout début, ne pensait pas que ça durerait plus d'une semaine. Et puis nous avons commencé à compter. Six mois, un an, deux ans, trois ans... Aujourd'hui, cela fait quatre ans exactement. Et ce n'est pas facile. Quatre ans de traumatismes, nos larmes n'ont pas cessé de couler. Nous espérons, même aujourd'hui, que quelque chose pourrait arriver, qu'elles pourraient rentrer ».

De nombreuses autres exactions à déplorer

Les lycéennes de Chibok ne reflètent qu'une partie de la dure réalité, n'a pas manqué de rappeler la présidente de la cérémonie Naja'atu Bala Mohammed : « Entre 2013 et 2018, 1 400 écoles ont été détruites par Boko Haram, 2 000 professeurs ont été tués, 1 000 écoliers ont été kidnappés... Chibok, dont nous entendons beaucoup parler, n'est qu'une fraction ».

Ces commémorations ont ravivé des tensions entre le groupe Bring Back Our Girls et la police. Des affrontements verbaux ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre, le vendredi.

