Atlantic Music Expo au Cap-Vert: Ilam, à la recherche du blues sénégalais

Le Cap Vert résonne toute la semaine aux sons des musiques du monde. Ce week-end se tiendra la 10e édition du Kriol Jazz Festival, mais depuis lundi soir, c’est l’Atlantic Music Expo, grand marché de la musique qui se tient pour la 6e année. Conférences et concerts gratuits rythment donc les journées. L’idée principale, c’est d’aider les musiciens présents à se faire connaître. Ce mardi soir 17 avril, c’est un jeune Sénégalais, Ilam, qui sera sur scène.

L'âme, le corps, jusqu'au bout de doigts Ilam fait sonner son blues. Ce jeune sénégalais va puiser cette vibration dans l'origine peule de sa famille. « En fait, le blues, ça vient puisque je suis un Peul, je viens de la langue qui parle le blues, ça parle de l’Afrique et c’est notre identité. Je fais toutes sortes de musiques, mais le blues, ça me parle plus», dit-il. Ilam, bluesman sénégalais

■ Interviews croisées

Les deux festivals - le Kriol Jazz festival et l'Atlantic Music Expo - sont tous deux organisés par la famille Da Silva. Ecoutez les interviews croisées avec José, le père, celui qui a relancé la carrière de Cesaria Evora et qui a créé il y a 10 ans le Kriol Jazz festival et Elodie Da Silva, la fille de José. C'est elle qui dirige cette année pour la première fois l'Atlantic Music Expo. Elle se bat pour que cet évènement reste populaire et gratuit.

C’est un choix de faire en sorte que l’événement reste totalement populaire. Et d’ailleurs, l’ambiance est différente. Tous les artistes nous disent « Quand on vient à l’Atlantico Music Expo c’est différent des autres marchés parce même les professionnels voient ce que notre musique donne face à un public… » Interview: sur l’île de Santiago cette semaine, deux festivals s’enchaînent

