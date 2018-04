Cette loi, c’est un coup de canif supplémentaire à donner à la liberté de la presse en Tanzanie dans un contexte où on a plusieurs radios qui ont été suspendues, on a des journalistes qui sont régulièrement intimidés, pris à partie, voire agressés, on a un président Magufuli qui ne tolère aucune critique. Il y a tout un discours à l’égard des journalistes qui prévaut aujourd’hui en Tanzanie et qui relève clairement de l’animosité.