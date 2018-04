Certains les appellent les VIP, les «vagabond in power». Ces gens, comme Flavia Coelho, à l'énergie plus que débordante qui ne s'arrêtent jamais, vivent intensément chaque seconde de leur vie. «Nous sommes à Praia, Cap Vert, c’est de là que beaucoup de gens d’ici sont partis pour aller au Brésil, donc je crois que je suis un peu à la maison. Je me sens toujours à la maison quand je suis en Afrique et encore plus quand ça parle portugais», dit-t-elle.