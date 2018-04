RDC: quatre dirigeants sportifs vont être confrontés au ministre des Sports

En République démocratique du Congo, le président de la Fecofa, la Fédération congolaise de football, Constant Omari, a été relâché, dans la soirée du mercredi 18 avril, après avoir passé une journée en garde à vue. Mais il a à nouveau rendez-vous devant les magistrats ce jeudi matin. Tout comme trois autres responsables sportifs, il était entendu par la justice pour une affaire de présumés détournements de fonds publics.

Constant Omari va être à nouveau entendu par les magistrats, jeudi 19 avril. L’audition doit débuter à 9h et, selon nos informations, il devrait être confronté au ministre des Sports. Celui-ci aurait, dit-on, des preuves du présumé détournement d’argent.

Les trois autres dirigeants mis en cause, à savoir Barthélemy Okito, secrétaire général aux sports, et deux vice-présidents de la Fecofa, Roger Bondembe et Théobad Bina-Mungu, devraient eux aussi être confrontés à ce même ministre. A la différence de Constant Omari, les trois hommes vont passer la nuit au parquet de Kinshasa Matete.

Un million de dollars envolés

Tous sont soupçonnés d’avoir détourné un million de dollars. Initialement destinée à l'organisation de matchs de l'équipe nationale des Léopards, cette somme n'est jamais arrivée dans les caisses de la Fecofa.

L’entourage du président de la fédération rejette avec force ces accusations. « Mr Omari met quiconque au défi de prouver qu’il a reçu cet argent », s’emporte un de ses proches, qui parle d’un complot et dénonce au passage une détention illégale.

Pour rappel, Constant Omari et les autres dirigeants avaient été interpellés mardi soir à leur domicile. Auparavant, ils avaient déjà été entendus début avril par le conseiller spécial du chef de l'Etat en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux, Luzolo Bambi, à l'origine de cette enquête.