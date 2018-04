Sénégal: les enseignants en grève pour trois jours

Au Sénégal, les enseignants en colère ont entamé ce mercredi 18 avril un mouvement de grève totale pour trois jours. Ils réclament notamment l'augmentation de leurs indemnités.

Mohammed Diouf est de passage dans sa classe de CE2. Mais il s’apprête à rentrer chez lui pour faire grève. Comme les syndicats, il juge trop basse l’indemnité accordée aux enseignants pour se loger et veut maintenir la pression sur le gouvernement : « Parce qu’actuellement les enseignants ont une indemnité de logement très minime par rapport aux autres travailleurs de la fonction publique ».

Dans un autre établissement primaire dakarois, l’institutrice Mathilde Ndiaye est, elle, en pleine leçon ce mercredi matin : « J’ai le droit de faire grève, mais les enfants aussi ont le droit à l’éducation. Il se trouve que j’ai laissé des enfants à la maison et eux ils vont à l’école ».

Mouvement donc peu suivi dans cette école, ce que confirme le proviseur de l’établissement : « Il y a une partie des enseignants qui est satisfaite parce que le gouvernement, quoi qu’on dise, a fait des efforts pour que les enseignants reviennent vraiment à l’école ».

A quelques rues de là, plusieurs dizaines d’adolescents patientent devant leur collège. Il est presque 10 heures du matin. A moins de trois mois de son brevet, Omar Dianka, élève de 3e, se soucie des absences répétées de ses professeurs : « Il y a grève. On devrait avoir cours de français, mais le proviseur n’est pas là. En plus, on me demande de faire le cours de mathématiques, on n’a pas encore vu le professeur. Sinon la journée, c’est fini pour nous ».

C’est le 7e plan d’action dans l’enseignement et toujours pas d’accord en vue avec les autorités. La fameuse indemnité mensuelle de logement de 60 000 francs CFA (environ 91 euros) est jugée trop basse par les syndicats. Une hausse de 25 000 francs CFA (38 euros) a été proposée par le président Macky Sall, très vite rejetée par les représentants des enseignants.