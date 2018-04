Côte d’Ivoire: Pascal Affi N'Guessan commente les derniers débats de la majorité

Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi N'Guessan, tenait une conférence de presse mercredi 18 avril 2018 à Abidjan. Il a notamment annoncé la fête de la liberté à Yopougon prévue le 5 mai. Il en a aussi profité pour évoquer la composition de la Commission électorale et les débats au sein de la majorité présidentielle.

Le FPI continue de réclamer la refonte de la Commission et la révision du redécoupage électoral en s’appuyant sur l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme d'Arusha. Une opposition qui se réjouit de voir certains cadres du PDCI, le parti d’Henri Konan Bédié, partager depuis peu certaines de leurs idées.

« Nous n’avons pas encore véritablement entendu les arguments du RDR, qui se borne à dire que c’est le résultat d’un consensus, explique Pascal Affi N'Guessan. Mais la réalité, c’est que ce consensus est rompu, donc ça veut dire que tout le monde est d’accord qu’il faut réformer la Commission électorale. Et nous nous réjouissons que le PDCI et RDR, qui est membre de la coalition au pouvoir, aient rejoint la position de l’opposition. »

Pascal Affi N'Guessan observe, avec le FPI, les difficultés au sein de la majorité présidentielle pour constituer un parti unifié RHDP malgré un récent communiqué commun : « Je considère que c’est une manœuvre purement politicienne. Et on sent, à travers ce communiqué, que les deux protagonistes jouent à cache-cache. Si le PDCI pense que son avenir se trouve avec le RDR, tant mieux pour eux. Mais ce que nous notons, c’est que la grande majorité des militants du PDCI et RDR, et notamment des cadres, considèrent que cette alliance a été une alliance de dupes. »

Et Pascal Affi N'Guessan de conclure que dans les manœuvres politiques du moment, aucun parti ne peut gagner seul en 2020. Pas même le FPI qui a lui-même ses propres problèmes de cohésion.