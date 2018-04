Le FMI aidera le Congo-Brazzaville, mais sous surveillance rapprochée

La mission du FMI au Congo s'est conclue de façon « positive » mercredi 18 avril, ce qui ouvre la voie à une aide financière à Brazzaville. Pourtant Christine Lagarde, la directrice générale de l'institution, annonce d'ores et déjà que le FMI aura « des exigences de bonne gouvernance afin de garantir une bonne utilisation des finances publiques et la réalisation des objectifs du programme ». Rappelons que le Congo-Brazzaville qui avait caché l'an dernier l'étendue de sa dette au FMI, comme l'avait révélé RFI, était en négociation depuis décembre dernier avec le FMI pour bénéficier d'un programme d'appui.

La bonne gouvernance et la transparence, voilà ce qu'attend le FMI et manifestement Christine Lagarde, la directrice de l'institution, n'entend pas relâcher sa surveillance sur Brazzaville, même après la conclusion d'un accord.

Les Congolais qui avaient caché l'ampleur de leur endettement ont dû ouvrir leurs comptes au FMI et surtout prendre une série d'engagements. Un budget correspondant aux recommandations de l'institution a été adopté en début d'année, et le Congo vient de s'engager dans la restructuration de sa dette. Un étalement va être demandé à la Chine, premier créancier public. Et des discussions vont débuter avec les négociants privés comme Glencore et Trafigura pour obtenir un rééchelonnement, à l'instar de ce que vient de réaliser le Tchad. Un processus qui risque dans les deux cas d'être long et complexe.

Le FMI a aussi obtenu des engagements de transparence en ce qui concerne la SNPC, la société pétrolière congolaise, dont l'organigramme a été restructuré à la fin de l'année dernière. Est-ce que cela suffira à assurer plus de transparence ? Voilà l'une des questions que se posent les partenaires du Congo. La France de son côté s'est engagée à apporter une bouffée d'oxygène de 135 millions d'euros à Brazzaville dès lors que l'accord avec le FMI aura été approuvé par son conseil d'administration.